В Книгу рекордов Гиннесса внесли 24-летнюю турчанку как самую высокую женщину в мире

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Guinness World Records

24-летняя жительница Турции Румейси Хельги попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая из ныне живущих женщин. Ее рост — 215,16 см.

О ее рекорде сообщили в среду, 13 октября.

Ее рост обусловлен синдромом Уивера, который вызывает ускоренный рост. Поэтому Хельги обычно передвигается в инвалидном кресле, с ходунками она также может ходить, но в течение короткого промежутка времени.

В этом году Хельги повторно измерили после того, как в 2014 году ее назвали самой высокой девушкой-подростком в мире в возрасте 18 лет.

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«Для меня большая честь снова поприветствовать Румейси в Книге рекордов. Ее неукротимый дух и гордость за то, что она выделяется из толпы, вдохновляют», — сказал главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей.

Самый высокий человек в мире, Cултан Кьосен, также из Турции, его рост составляет 251 сантиметр. В Книге рекордов Гиннесса говорится, что тот факт, что самые высокие из ныне живущих мужчин и женщин — из одной страны, является «редкостью». Последний раз это было в 2009 году, когда Бао Сишунь (236,1 см) и Яо Дэфэнь (233,3 см) из Китая удерживали звание самых высоких людей мира.

Вообще самой высокой женщиной из когда-либо зарегистрированных была Цзэн Цзиньлянь из китайской провинции Хунань, рост которой на момент смерти в феврале 1982 года составлял 246,3 см.

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