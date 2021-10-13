СБУ раскрыла коррупционную схему предприятия «Укроборонпрома» на ремонте бронетехники

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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коррупционную схему растраты бюджетных средств руководством госпредприятия, которое входит в структуру «Укроборонпрома».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, организаторы схемы заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, которые не соответствуют техническим и качественным характеристикам, а должностные лица Минобороны закрывали на это глаза.

Во время обысков в рамках открытого дела по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества) в помещениях госпредприятия и фигурантов нашли документацию с доказательствами и партию некачественных запчастей.

Следственные действия продолжаются.