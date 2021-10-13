В Ивано-Франковской области произошло землетрясение
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Victor Xok / Unsplash
В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Сила подземных толчков составила 2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в Богородчанском районе, на глубине 5 км. По классификации землетрясение относится к неосязаемым.
«По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей», — сообщили в центре. Там добавили, что 13 июля в этом же районе фиксировали землетрясение с магнитудой в 2,3 балла.
- Утром 23 сентября в Тернопольской области произошло землетрясение магнитудой 4,3.
- 9 сентября в Закарпатской области, в селе Брестов Мукачевского района зафиксировали подземный толчок магнитудой 2,5 балла.