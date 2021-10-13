В Украине заработали еще 23 камеры автоматической фиксации нарушений ПДД

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В Украине с 13 октября заработали еще 23 комплекса автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как сообщает Министерство внутренних дел, на дорогах страны теперь работает более 200 камер.

Новые 23 комплекса установили в четырех городах и семи областях.

Одна камера заработала в Кременчуге, одна в Черкассах, в Луцке четыре камеры, а во Львове три. В Винницкой, Волынской, Николаевской и Черниговской областях установили по одному прибору, две камеры появились в Ровенской области, в Запорожской — три, а в Донецкой — пять.

С точным расположением новых приборов можно ознакомиться здесь.