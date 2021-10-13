Полиция Полтавской области проверяет информацию об изнасиловании женщины полицейским

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Петро Порошенко / Flickr

В Полтавской области возбуждено уголовное производство по заявлению об изнасиловании женщины полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«12 октября около 8 утра поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали двое мужчин. Один из них, на которого указывает потерпевшая — местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном», — говорится в сообщении.

После регистрации заявления сотрудники главной инспекции и внутренней безопасности Нацполиции начали собирать информацию о происшествии. Следователи территориального управления Госбюро расследований возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса.

Позже ГБР сообщило детали инцидента. «Как утверждает женщина, ночью у нее в дома, во время совместного застолья, ее изнасиловали двое мужчин. Один из которых — участковый офицер полиции. При этом, по словам заявительницы, она беременна», — говорится в сообщении ГБР.

Сейчас бюро проводит следственные действия для установления всех деталей происшествия. Назначен ряд специальных экспертиз. «Уже состоялся осмотр женщины судебно-медицинским экспертом и врачом-гинекологом, которые признаков беременности у нее не обнаружили», — подчеркивает ГБР.