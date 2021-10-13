Ляшко: Министерству образования рекомендовали начать каникулы на неделю раньше

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Max Klingensmith / Flickr

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует Министерству образования и науки перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства», — считает министр.

При этом Ляшко добавил, что пока не готов ответить, сколько продлятся осенние каникулы.

«Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать... Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения», — подчеркнул министр здравоохранения, который добавил, что «обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к снижению как минимум на 15% заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения».