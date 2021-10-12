Ученые зафиксировали в Млечном Пути радиоволны неизвестного происхождения

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Космические эксперты обнаружили радиоволны, которые исходят из центра галактики Млечный Путь. Согласно новому исследованию, энергетический сигнал не похож ни на одно из ранее изученных явлений и может указывать на прежде неизвестный звездный объект, который является его источником.

Об этом сообщает CNN.

«Яркость объекта резко меняется, а сигнал включается и выключается, кажется, случайным образом», — сказал Цзитенг Ван, ведущий автор нового исследования и докторант Школы физики Сиднейского университета.

«Странным свойством этого нового сигнала является то, что у него очень высокая поляризация. Это означает, что его свет колеблется только в одном направлении, но это направление со временем изменяется», — отметили ученые.

Сигнал назвали в честь его координат в ночном небе — ASKAP J173608.2-321635.

Команда сначала думала, что это может быть пульсар — очень плотный тип нейтронной звезды, которая быстро вращается, или тип звезды, излучающей мощные вспышки. Однако сигналы от этого нового источника радиоволн не соответствуют тому, что астрономы ожидают от этих типов звезд.

«Этот объект уникален тем, что сначала был невидимым, потом стал ярким, потом исчез, а потом снова появился. Такое поведение было необычным», — сказала соавтор исследования Тара Мерфи, профессор Сиднейского института астрономии.

Сначала объект заметили во время обзора неба с помощью радиотелескопа в Радиоастрономической обсерватории в Западной Австралии — у него 36 тарелок, которые работают вместе как один телескоп. Дальнейшие наблюдения проводили с помощью радиотелескопа в Новом Южном Уэльсе и телескопа Южноафриканской радиоастрономической обсерватории, однако в последнем случае ученым не удалось обнаружить источник радиоволн.

«Потом мы попробовали более чувствительный радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке. Поскольку сигнал был прерывистым, мы наблюдали его в течение 15 минут каждые несколько недель, надеясь, что зафиксируем его снова. К счастью, сигнал вернулся, но мы обнаружили, что поведение источника резко изменилось — источник исчез за один день, хотя в наших предыдущих наблюдениях это продолжалось несколько недель», — сказала Мерфи и добавила, что более мощные телескопы, возможно, помогут разгадать загадку.