В Британии на аукционе за более чем $200 тысяч продали древние египетские статуи. Их использовали как украшения в саду

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В Великобритании аукционный дом Mander Auctioneers продал на торгах за $265 510 пару резных каменных статуй — это древние египетские реликвии, возраст которых насчитывает тысячи лет, однако люди об этом не знали и их использовали как садовые украшения.

Об этом сообщает CNN.

Сейчас исследователи занимаются тем, что пытаются установить точный возраст статуй — им примерно 5 тысяч лет.

Торги начались с $410 и $680, но за 15 минут четыре участника торгов по телефону и многочисленные интернет-покупатели повысили окончательную цену до $265 510.

CNN пишет, что скульптуры приобрела художественная галерея. Артефакты решила продать семья из графства Саффолк, по причине переезда в новый дом. Супруги приобрели статуи 15 лет назад на аукционе, продавец заявлял, что это копии древнеегипетских реликвий, изготовленные в XVIII веке. Одна из статуй была расколота, и бывшие владельцы прикрепили голову к туловищу цементом.

Представители Mander Auctioneers рассказали, что в XVIII веке во время Гранд-тура англичане путешествовали по Европе и покупали предметы — вероятно, там и купили эти статуи.