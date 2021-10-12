МВФ ухудшил прогноз восстановления украинской экономики
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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«Бабель»
Международный валютный фонд ухудшил прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году. Вместо 4% роста ВВП там считают, что он вырастет на 3,5%.
Об этом пишет Интерфакс.
В то же время МВФ улучшил свой прогноз для Украины на 2022 год. Ранее там прогнозировали рост ВВП на 3,4%, а теперь — на 3,6%.
Также ухудшили и прогнозы по инфляции. По мнению МВФ, инфляция в Украине в 2021 году составит 9,5% (прогнозировали 7,9%), а в 2022 году — 7,1% (прогнозировали 6,8%).
- В августе Министерство экономического развития заявило, что во втором квартале этого года рост ВВП достиг 5,4%.
- Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3 до 3,5%. Прогнозируемый рост ВВП Украины в 2022 году составит 3,5%.
- В марте Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3 до 3,8%. Но он все равно будет ниже, чем до кризиса, из-за пандемии.