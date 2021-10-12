Королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью «для комфорта»

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Royal Family / Twitter

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II впервые появилась на публике с тростью, которую она использовала «для комфорта». С ней она была во вторник, 12 октября, во время визита на службу благодарности по случаю столетия Королевского британского легиона в Вестминстерском аббатстве.

Об этом сообщает Daily Mail.

Королеву сопровождала ее дочь принцесса Анна. Елизавету II редко видели на публике с тростью: в последний раз это было в 2003 и 2004 годах, после операции на колене.

Журналисты пишут, что сегодня она впервые использовала трость «для комфорта» — и, хотя не было указано никаких конкретных медицинских причин, это могло быть из-за того, что вход в аббатство вымощен брусчаткой.

На мероприятии, кроме королевы и принцессы, были военные, ветераны и их семьи. Также присутствовали члены благотворительной организации, сторонники, сотрудники и волонтеры, а также представители ряда общественных и партнерских организаций и правительства.