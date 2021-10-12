Медведчук назвал дело о торговле углем с оккупированного Донбасса «сфабрикованным» и заявил, что власть перешла все «красные линии»

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Синица Александр / УНИАН

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук назвал записи СБУ, на которых он договаривается с боевиками «ДНР» и «ЛНР» о поставках угля с Донбасса, сфабрикованными.

Об этом он заявил возле здания Печерского райсуда Киева, где сегодня, 12 октября, будут рассматривать вопрос об избрании ему меры пресечения.

«За несколько дней было сфабриковано незаконное уголовное дело, как это было и в первый раз... Власть перешла все «красные линии». Борьба будет продолжаться... И Генпрокуратура, и СБУ, поскольку именно она фабриковала эти записи, хорошо знают, что никаких записей нет. Они хорошо знают, что записи 2014—2015 годов, которые они демонстрируют на своих брифингах, никогда не будут допустимыми доказательствами, потому что это монтаж — я это утверждаю», — сказал он.

Также Медведчук обвинил нынешнее руководство государства в попытке «узурпировать власть» и «установить диктатуру в стране».

«Органы следствия хорошо знают, что я с господином [Сергеем] Кузярой незнаком, не встречался и никогда не разговаривал... Таких разговоров и таких записей на самом деле не существует. Не должно быть документов, нет оригинальных записывающих устройств. Это все настоящая туфта и результат фальсификации», — добавил нардеп.

В то же время Медведчук заверил, что он готов к тому, что суд отправит его в СИЗО, и взял с собой вещи.