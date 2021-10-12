Синоптики предупредили о сильном тумане и дождях 13 октября

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 13 октября.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

«Ночью и утром 13 октября в западных областях туман, видимость 200—500 м. В течение суток 13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях сильный дождь. I уровень опасности», — говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области 13 октября ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер северо-западный, 7—12 м/с. Температура ночью +4... + 6 °C, днем около +10 °C.