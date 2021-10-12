Суд взыскал с «Кузни на Рыбальском» почти 50 млн гривен за срыв ремонта «Гетьмана Сагайдачного»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Хозяйственный суд Киева взыскал с завода «Кузня на Рыбальском» 47,3 млн грн штрафа за проваленный ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2017 года Министерство обороны заключило с заводом государственный контракт на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате «Гетман Сагайдачный».
Также следователи доказали, что предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков.
- 2 июля Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшему заместителю министра обороны, некоторым чиновникам Минобороны и главе правления завода «Кузня на Рыбальском» из-за поставок некачественной военной техники.
- Речь идет о заказе двух катеров «Кентавр». Чиновники знали, что у завод не сможет выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что не имеет проектов для изготовления подобной продукции. В связи с этим катера не соответствовали бы требованиям заказа и их невозможно было бы использовать.
- Чиновники все-таки внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера, снова заключили соглашение с «Кузней на Рыбальском» и заплатили заводу аванс. В результате там построили катера совсем по другому проекту, которые не соответствовали техническим условиям. Убытки от этого оцениваются в 475 млн гривен.