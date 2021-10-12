Суд взыскал с «Кузни на Рыбальском» почти 50 млн гривен за срыв ремонта «Гетьмана Сагайдачного»

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Хозяйственный суд Киева взыскал с завода «Кузня на Рыбальском» 47,3 млн грн штрафа за проваленный ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2017 года Министерство обороны заключило с заводом государственный контракт на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате «Гетман Сагайдачный».

Также следователи доказали, что предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков.