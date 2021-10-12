Instagram тестирует функцию предупреждения пользователей о сбоях в приложении
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Videvo
Разработчики соцсети Instagram (принадлежит Fаcebook) начали тестировать функцию уведомления пользователей о сбоях в приложении.
Об этом говорится в блоге соцсети.
«Мы тестируем новую функцию, с помощью которой будем уведомлять в ленте новостей об отключениях сети или технических проблемах, а также о том, когда они разрешены», — сказано в сообщении.
Уведомление будет приходить во время массового сбоя или интенсивных жалоб пользователей, например, через сервис Downdetector. Пока функцию будут тестировать в пределах США.
Кроме этого, в Instagram появится новая вкладка «статус аккаунта» — она будет отображать предупреждения о том, что пользователь может нарушать правила соцсети своим контентом.
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