МВФ решил не отстранять Георгиеву из-за ситуации с рейтингом Doing Business

Новости

Samuel Corum / Stringer / Getty Images

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил проверку действий директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой при составлении рейтинга Doing Business. Совет выразил доверие Георгиевой, решил ее не отстранять и в целом не нашел доказательств ее вины.

Об этом говорится в заявлении на сайте МВФ.

Совет тщательно изучил информацию от юридической фирмы WilmerHale, которая выявила нарушения в составлении рейтинга, «принял ее к сведению», провел восемь собраний и дважды заслушал Георгиеву.

«Представленная информация не содержит убедительных доказательств того, что директор-распорядитель играла неподобающую роль в подготовке отчета Doing Business в 2018 году, когда она была главой Всемирного банка», — говорится в пресс-релизе.

Совет верит в способность Георгиевой эффективно выполнять свои обязанности. При этом проверка еще продолжается.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и Япония требовали отставки Георгиевой из-за информации WilmerHale. Франция, Германия, Италия, Великобритания, Китай и Россия выступали против.