МВФ решил не отстранять Георгиеву из-за ситуации с рейтингом Doing Business
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- Костя Андрейковец
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Samuel Corum / Stringer / Getty Images
Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил проверку действий директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой при составлении рейтинга Doing Business. Совет выразил доверие Георгиевой, решил ее не отстранять и в целом не нашел доказательств ее вины.
Об этом говорится в заявлении на сайте МВФ.
Совет тщательно изучил информацию от юридической фирмы WilmerHale, которая выявила нарушения в составлении рейтинга, «принял ее к сведению», провел восемь собраний и дважды заслушал Георгиеву.
«Представленная информация не содержит убедительных доказательств того, что директор-распорядитель играла неподобающую роль в подготовке отчета Doing Business в 2018 году, когда она была главой Всемирного банка», — говорится в пресс-релизе.
Совет верит в способность Георгиевой эффективно выполнять свои обязанности. При этом проверка еще продолжается.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и Япония требовали отставки Георгиевой из-за информации WilmerHale. Франция, Германия, Италия, Великобритания, Китай и Россия выступали против.
- В августе 2020 года Всемирный банк заявил, что временно прекращает публикацию рейтинга Doing Business из-за ряда нарушений в прошлых отчетах (за 2018 год и изменения в рейтинге 2020 года). После этого там начали аудит и анализ данных всех рейтингов за прошлые годы.
- Независимое расследование установило, что бывшая руководительница Всемирного банка Кристалина Георгиева, которая сейчас возглавляет Международный валютный фонд, могла давить на работников для улучшения позиций Китая в Doing Business.
- 16 сентября Всемирный банк решил больше не публиковать свой рейтинг стран по легкости ведения бизнеса Doing Business.