У «Аскании-Новы» запретили использовать яды небиологического происхождения. Из-за них погибли 2 тысячи птиц

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Facebook / Фільм Заповідник Асканія - Film Reserve Askania

В Херсонской области в радиусе 40 км от заповедника «Аскания-Нова» аграриям запретили использовать для борьбы с грызунами ядохимикаты не биологического происхождения.

Об этом Херсонский областной совет сообщил в понедельник, 11 октября.

Речь идет о препаратах на основе веществ бродифакум, бромадиолон и флокумафен. Если фермер не знает, можно использовать тот или иной яд, то рекомендуют обращаться по телефону к Маргарите Степановой — и.о. директора Департамента развития сельского хозяйства и орошения ОГА.

Правоохранители заверили, что в пределах своих полномочий будут контролировать соблюдение запрета и в случае нарушений начинать уголовные производства.

Сейчас в ядре заповедника «Аскания-Нова» ночуют 12 тысяч журавлей и 7 тысяч огарей, но кормиться они летают за его пределы, в 40-километровой зоне, и это территория, на которой работают многие агропредприятий и фермеры.

Напомним, что весной в Херсонской области в результате использования препарата для борьбы с грызунами на основе бродифакума погибло 2 236 птиц, из которых 850 относятся к видам, занесенным в Красную книгу Украины. Общая сумма ущерба составляет почти 10 миллионов гривен.

Facebook / Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области