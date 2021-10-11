Супермен Джон Кент в новом выпуске комикса DC сделает каминг-аут

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DC Comics

Издатель DC Comics объявил о том, что Супермен Джонатан Кент (сын Кларка Кента и Лоис Лейн) в новом выпуске комикса сделает каминг-аут как бисексуал.

Об этом говорится в релизе издателя, который опубликовали в понедельник, 11 сентября.

Джон Кент появится в выпуске «Супермен: Сын Кал-Эла № 5» 9 ноября, там он начнет романтические отношения с репортером Джеем Накамурой. По сюжету Джон Кент найдет утешение в отношениях с Накамурой, когда окажется душевно изможденным из-за постоянной необходимости спасать мир.

«Всем нужны герои, и каждый достоин видеть себя в своих героях. Я очень благодарен DC и Warner Bros., которые разделили эту идею. Символ Супермена всегда олицетворял надежду, истину и справедливость. Сегодня этот символ олицетворяет нечто большее. Сегодня все больше людей могут увидеть себя в самом мощном супергерои из комиксов», — заявил автор текста к комиксов Том Тейлор.