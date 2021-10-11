Люди употребляли табак уже 12 тысяч лет назад — на 9 тысяч лет раньше, чем считалось

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Ikhlasul Amal / Flickr

Американские археологи во время раскопок на территории сегодняшнего штата Юта нашли обугленные семена табака. Это позволяет предположить, что люди использовали его более 12 тысяч лет назад — на 9 тысяч лет раньше, чем было задокументировано, и задолго до того, как сельское хозяйство пустило корни в Северной и Южной Америке.

Исследование опубликовали в понедельник, 11 октября, в научном журнале Nature Human Behavior, а детали пишет CNN.

Зерна, которые нашли археологи, относятся к диким сортам табака. Это свидетельствует о том, что люди использовали табак за тысячи лет до того, как научились его культивировать. Семена табака не содержат никотина, но их присутствие говорит о том, что люди работали с частями растения, обладающими пьянящим эффектом, — листьями и стеблями. Возможно, предположили авторы исследования, табак жевали, а семена выплевывали в огонь. Также возможно, что табак курили.

Семена нашли в древнем очаге еще в 2015 году в пустыне Грейт-Солт-Лейк во время плановых археологических раскопок. Исследователи раскопали это место, которое было окружено каменными артефактами и костями, а ботаник команды заметил семена. Они были слишком малы, чтобы датировать их непосредственно, но датировки по трем образцам углерода из очага указывают на то, что люди каменного века зажгли огонь примерно 12 300 лет назад.

Команда исключила возможность того, что семена могли попасть в очаг естественным путем: то есть или через содержимое желудков уток и других водоплавающих птиц, кости которых нашли на этом участке, или в результате использования табака как растения. Член команды исследователей сказал, что оба сценария маловероятны: табачные растения токсичны, и их не едят птицы или животные. Кроме того, табак не растет на водно-болотных угодьях, поэтому его наверняка привезли из другого места. Табаку также не хватает древесной ткани, чтобы разжечь нормальный огонь.