Зеленский (а потом Путин) обсудил с Меркель и Макроном подготовку к «нормандскому саммиту»

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел видео-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсудили подготовку к проведению очередного саммита «нормандской четверки» и отметили, что ожидают от него «последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе».

Также лидеры стран обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите.

Зеленский рассказал Макрону и Меркель о ситуации с обстрелами на Донбассе, а они отметили попытки Украины «урегулировать конфликт».

Участники встречи сделали акцент на важности соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита.

Меркель и Макрон также пообещали поставить эти вопросы во время своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялась сразу после этого. В релизе Кремля говорится, что три лидера подчеркнули «важность реализации Минских договоренностей как безальтернативной основы». Путин продолжил свою линию о том, что Украина якобы уклоняется от выполнения своих обязательств в рамках Минских соглашений.

Кремль отмечает, что лидеры трех стран поручили своим политическим советникам и министерствам иностранных дел интенсивнее контактировать и работать по линии «нормандской четверки». Главы МИД будут работать над проведением встреч на своем уровне. Также они договорились продолжить изучать предпосылки к возможной организации в случае целесообразности «нормандского саммита».