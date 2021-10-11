В Харькове умер фронтмен группы «Мертвий Півень» Михаил Барбара
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- София Телишевская
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В Харькове на 50-м году жизни умер украинский музыкант и актер Михаил Барбара. Одной из возможных причин называют остановку сердца.
Информацию об этом подтвердил журналист Богдан Логвиненко.
Михаил (Місько) Барбара родился во Львове 21 ноября 1971 года. В 1989 году он стал одним из основателей и фронтменом популярной в течение 90-х львовской группы «Мертвий Півень». Одной из самых узнаваемых черт группы стали песни на стихи известных украинских поэтов.
В 1998 году Барбара переехал в Харьков, где начал играть в харьковском театре «Арабески». Был женат с режиссером театра Светланой Олешко.
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