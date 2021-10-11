Евросоюз ввел санкции против 8 россиян за репрессии в аннексированном Крыму

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Европейский Союз внес в перечень санкций еще восемь человек за репрессии в аннексированном Крыму. Там оказались «судьи» и «правоохранители» с полуострова.

Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.

В санкционный перечень внесли:

Михаила Белоусова — «судью» Киевского районного суда в Симферополе за ряд политически мотивированных решений;

Андрея Долгополова — «главу» Киевского районного суда в Симферополе за ряд политически мотивированных решений;

Евгения Колпикова — прокурора военной прокуратуры РФ в Ростове за репрессии против проукраинских активистов в Крыму;

Магомеда Магомедова — «следователя» из Крыма за участие в фабрикации дел против лидеров меджлиса;

Леонида Михайлюка — «главу» ФСБ в Крыму, за репрессии против активистов в Крыму;

Виктора Можелянского — «заместителя главы» Центрального районного суда в Симферополе за ряд политически мотивированных решений;

Галину Редько — «судью» Верховного суда в Крыму за ряд политически мотивированных решений;

Владимира Терентьева — «начальника» Главного следственного управления Следственного комитета РФ в Крыму за репрессии против проукраинских активистов.

Всего в санкционном списке ЕС сейчас находятся 185 человек и 48 компаний. Их активы на территории ЕС заморожены, а также им запрещен въезд в Евросоюз.