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Евросоюз ввел санкции против 8 россиян за репрессии в аннексированном Крыму

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Christian Thiel / Getty Images

Европейский Союз внес в перечень санкций еще восемь человек за репрессии в аннексированном Крыму. Там оказались «судьи» и «правоохранители» с полуострова.

Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.

В санкционный перечень внесли:

Всего в санкционном списке ЕС сейчас находятся 185 человек и 48 компаний. Их активы на территории ЕС заморожены, а также им запрещен въезд в Евросоюз.