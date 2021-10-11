В Николаевской области самый высокий уровень вакцинации педагогов, а в Херсонской — самый низкий

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Украине продолжает расти количество педагогов, которые вакцинировались против коронавируса. Министерство образования и науки по результатам мониторинга отмечает, что хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 84% педагогов.

Об этом сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

Самый высокий показатель вакцинации демонстрирует Николаевская область — здесь по меньшей мере одну дозу получили более 98% учителей.

В Харьковской области этот показатель достиг почти 91%, в Луганской — 90%, а в Донецкой — 89,6%.

«Сейчас динамика вакцинации педагогов по всем областям является положительной, и только шесть областей, к сожалению, пока не достигли отметки в 80%», — отмечает Шкарлет.

Речь идет о таких областях:

Херсонская — 73% вакцинированных педагогов;

Ровенская — 74,3%;

Волынская — 76%;

Ивано-Франковская — 77,8%;

Одесская — 78,3%;

Львовская — 79%.

По состоянию на 1 октября из-за отсутствия достаточного количества вакцинированных работников почти 15% украинских школ работали в онлайн-режиме, а уже сегодня только 7%. По словам министра, большинство этих школ находятся на пороге восстановления очного учебного процесса.

Кроме того, 24 школы сейчас на каникулах.

«Надеемся, что темпы вакцинация не будут снижаться, и вскоре не останется ни одного учебного заведения, которое не может продолжать учебу в обычном режиме», — отметил Шкарлет.

Напомним, если в школе привиты от коронавируса 80% учителей, заведение может работать в очном режиме в «желтой» карантинной зоне. Если регион в «красной» зоне, то для работы нужна вакцинация 100% персонала. Если меньше — дистанционное обучение. Министр Шкарлет уверял, что зарплата преподавателей не должна быть уменьшена в случае дистанционных занятий.