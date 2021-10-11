Навального поставили на учет как экстремиста и террориста

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В России оппозиционного политика Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии, сняли с учета как склонного к побегу и поставили на учет как экстремиста и террориста.

Об этом в его Instagram сообщила команда Навального.

Причина соответствующего решения специальной комиссии не указана. Но сам Навальный доволен снятием с учета склонного к побегу, поскольку его в камере больше не будут проверять «каждые два часа».

Навальный сказал, что теперь над его «нарами» будет «висеть» табличка, что он террорист и «влился в многочисленные ряды мусульман, националистов и футбольных фанатов [70% тюремных экстремистов — они]».