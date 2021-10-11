В Новой Зеландии всех педагогов и медиков обязали вакцинироваться до конца года

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Новая Зеландия обязала всех учителей и работников сферы здравоохранения вакцинироваться до 1 января 2022 года.

Об этом в понедельник, 11 октября, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает Reuters.

Работники сектора здравоохранения должны быть полностью вакцинированы до 1 декабря, а учителя в школах и дошкольных учреждениях — получить две дозы вакцины до 1 января.

Решение об обязательной вакцинации приняли на фоне распространения штамма «Дельта» — Новая Зеландия 11 октября достигла 1 622 случая заражения новым штаммом коронавируса в Окленде.

Полностью вакцинировались уже примерно 2,38 миллиона новозеландцев, что составляет 58% населения страны. Власти сообщили, что отменить карантинные ограничения можно будет, когда уровень вакцинации достигнет 90%.