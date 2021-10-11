Правоохранители задержали киевлянина, который вербовал украинцев для участия в войне в Сирии
- Автор:
- Олег Панфилович
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VALERY SHARIFULIN/TASS
Правоохранители разоблачили жителя Киева на вербовке украинцев для участия в боевых действиях в Сирии.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Мужчина организовал схему вместе с двумя подельниками. С февраля 2020 по март 2021 группа подыскивала лиц среди спортсменов, бывших военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО, или тех, кто имел любой другой боевой опыт обращения с оружием. За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали вознаграждение в $5 тысяч в месяц, в зависимости от уровня их боевой подготовки.
Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и флеш-носители. Всем трем объявлено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей.
- В мае народному депутату партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку предъявили обвинения в вербовке украинцев для создания сети агентов влияния в пользу России через трудовых мигрантов.