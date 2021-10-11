Евросоюз продлил санкции против России и Сирии за применение химоружия
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Rock Cohen / Flickr
Совет Европейского союза продлил до 16 октября 2022 года санкции против 15 человек и двух организаций из Сирии и России за распространение и применение химического оружия.
Об этом говорится в пресс-релизе Совета.
В списке санкций Центр научных исследований в Дамаске, российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, 10 россиян и 5 сирийцев.
Ограничительные меры включают в себя запрет лицам на поездки в ЕС, замораживание активов физических и юридических лиц, а также запрет на перечисление средств из ЕС.
Санкции были введены в 2018 году в отношении физических и юридических лиц, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку.
- В сентябре 2018 года был опубликован доклад ООН, в котором говорилось, что сирийское правительство 39 раз применило запрещенное химическое оружие — хлор и зарин — в газовых атаках на город Хан-Шейхун, пригороды Дамаска и провинцию Идлиб, что является военным преступлением. За это и были введены санкции.
- Против РФ санкции ввели за разработку нервно-паралитического вещества «Новичок».