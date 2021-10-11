Евросоюз продлил санкции против России и Сирии за применение химоружия

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Rock Cohen / Flickr

Совет Европейского союза продлил до 16 октября 2022 года санкции против 15 человек и двух организаций из Сирии и России за распространение и применение химического оружия.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета.

В списке санкций Центр научных исследований в Дамаске, российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, 10 россиян и 5 сирийцев.

Ограничительные меры включают в себя запрет лицам на поездки в ЕС, замораживание активов физических и юридических лиц, а также запрет на перечисление средств из ЕС.

Санкции были введены в 2018 году в отношении физических и юридических лиц, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку.