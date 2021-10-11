В Гааге начинаются слушания по делу о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба президента Украины
В Гааге начинаются слушания по делу о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
«С 11 октября Украина будет участвовать в устных слушаниях по делу против РФ о нарушении ею иммунитета украинских военно-морских кораблей и их экипажей. Слушания, которые пройдут в арбитраже, образованном в соответствии с приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, будут касаться возражений Россией против юрисдикции арбитража», — сообщили в МИД.
Там добавили, что Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража. Украина ответит на возражения России на устных слушаниях. «Украина уверена, что Трибунал признает юрисдикцию в этом деле, и Россия понесет ответственность за грубые нарушения морского права», — говорится в заявлении.
В МИД напомнили, что Россия представит свою позицию 11 октября, а Украина — 12 октября. Слушания начнутся в 14:00 по киевскому времени.
В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, принял решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля и их экипажи.
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