Instagram введет функцию «поощрения» подростков делать перерыв от соцсети

Новости

Videvo

Компания Facebook в своей соцсети Instagram введет функцию «перерыва», которая будет предлагать подросткам отдохнуть от длительного пребывания в соцсети.

Об этом пишет The Verge.

Кроме «перерыва», в Instagram введут дополнительные средства контроля за контентом, который просматривают подростки.

«Мы собираемся представить то, что, я думаю, будет иметь большое значение: когда наши системы будут видеть, что подростки смотрят один и тот же контент снова и снова и он не способствует их благополучию, мы подтолкнем подростков к просмотру другого контента», — заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.

Даты запуска функций в Facebook не указали, заявив, что их сейчас тестируют.