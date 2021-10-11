Instagram введет функцию «поощрения» подростков делать перерыв от соцсети
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Videvo
Компания Facebook в своей соцсети Instagram введет функцию «перерыва», которая будет предлагать подросткам отдохнуть от длительного пребывания в соцсети.
Об этом пишет The Verge.
Кроме «перерыва», в Instagram введут дополнительные средства контроля за контентом, который просматривают подростки.
«Мы собираемся представить то, что, я думаю, будет иметь большое значение: когда наши системы будут видеть, что подростки смотрят один и тот же контент снова и снова и он не способствует их благополучию, мы подтолкнем подростков к просмотру другого контента», — заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.
Даты запуска функций в Facebook не указали, заявив, что их сейчас тестируют.
- Сообщение Facebook прозвучало на фоне критики соцсети и репутационного ущерба после выступления в Сенате США бывшего менеджера по продукту Facebook Фрэнсис Хауген. Она была информатором СМИ и передала десятки тысяч страниц внутренних исследований и документов компании. Она заявила, что Facebook знает о «токсическом» влиянии своего продукта на общество, но не хочет ничего менять, чтобы не терять прибыль.
- Глава Facebook Цукерберг назвал это враньем.
- Ранее сообщалось, что Facebook провела внутренние исследования среди подростковой аудитории своей соцсети Instagram и установила, что та вредит психическому здоровью подростков, особенно девочек. Результаты этого исследования, которые видели топ-менеджеры Facebook и Марк Цукерберг, скрыли от общественности.