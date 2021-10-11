Петиция о полном запрете гастролей российских артистов в Украине набрала 25 тысяч подписей. Зеленский должен ее рассмотреть

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Петиция на сайте президента о полном запрете на выступления российским артистам в Украине набрала 25 тысяч подписей. Это необходимое количество подписей, чтобы петицию рассмотрел президент Владимир Зеленский.

Инициатор петиции — телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк.

В петиции предлагается ввести запрет на гастроли россиянам до возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами Украины.

Кондратюк считает, что музыка и другие виды искусства от России, как страны-агрессора, не могут быть вне политики во время войны, поскольку они являются продолжением самой войны.

«Представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием они тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев», — сказано в петиции.