Возле дома Зеленского в Конча-Заспе началась акция протеста
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Соколовская Инна / УНИАН
В Киеве началась акция протеста «Автомарш разгневанных граждан», десятки автомобилей с активистами отправились к дому президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.
Среди организаторов акции протеста — организации «Рух опору капітуляції» и «Демократична сокира».
Участники акции собирались на 17:00 возле станции метро «Теремки».
Как указано на странице мероприятия, его целью является «озвучить свое недовольство» Зеленскому и его команде.
«Достало позориться из-за клоунов на Банковой. Достали сливы спецоперации, офшоры Зеленского и системный разворот в сторону Китая... Мы хотим выплеснуть свой гнев. Согнать злость. Провести эмоциональную разгрузку», — говорится в сообщении.
Возле забора резиденции уже дежурят правоохранители, которые выстроились вдоль всей ограды, чтобы активисты не смогли повесить баннеры. Протестующие привезли с собой колонки, из которых звучит музыка. Также активисты держат плакаты.
- 9 октября под домом Порошенко в Козине началась акция двух общественных организаций «с разными точками зрения на политические события в стране». Порядок обеспечивали более 60 правоохранителей. Существенных нарушений не выявили, однако участники акции несколько раз пытались начать потасовку, которую полицейские прекращали. Митингующие объясняли, что пришли к дому, чтобы спросить у Порошенко о его возможных связях с Виктором Медведчуком.
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