В Пакистане умер Абдул Кадир Хан — он превратил страну в первую в мире исламскую ядерную державу

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BEHROUZ MEHRI / Contributor

В Пакистане в воскресенье, 10 октября, после госпитализации с коронавирусом в возрасте 85 лет скончался доктор Абдул Кадир Хан — его считают «отцом пакистанской ядерной бомбы».

Об этом сообщает BBC.

Хана провозгласили национальным героем за превращение страны в первую в мире исламскую ядерную державу. Но он также был известен тем, что занимался контрабандой ядерных секретов в Северную Корею и Иран.

Премьер-министр Имран Хан заявил, что Пакистан потерял «национальный символ».

«Наша нация любила его за его решающий вклад в превращение нас в государство, которое обладает ядерным оружием», — написал премьер-министр в Twitter.

Абдул Кадир Хан сыграл важную роль в создании первого в Пакистане завода по обогащению урана в городе Кахута. В 1998 году в стране провели первые ядерные испытания.

Работа доктора Хана, начатая вскоре после аналогичных испытаний в Индии, помогла Пакистану занять место седьмой ядерной державы в мире и вызвала национальную радость. Однако в 2004 году его арестовали за незаконный обмен ядерными технологиями с Ираном, Ливией и Северной Кореей. Данные, которые он передал другим странам, «потрясли Пакистан». Однако тогдашний президент страны Первез Мушарраф помиловал его, но до 2009 года Хан все же находился под домашним арестом.

Хотя Запад называл его «самым большим распространителем ядерного оружия всех времен», но в Пакистане он оставался символом гордости за свою роль в укреплении национальной безопасности.