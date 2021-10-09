В Турции по подозрению в шпионаже задержали шестерых россиян. Они были вооружены

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Турецкая служба разведки во время операции задержала в Стамбуле и Анталии 6 подозреваемых в политическом и военном шпионаже. У всех задержанных были российские паспорта и оружие.

Об этом сообщают CNN Turk и Haberturk.

Шестерых мужчин подозревают не только в шпионаже, но и в подготовке вооруженного нападения. У них изъяли три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, а также большое количество патронов.

Haberturk

Детали турецкие силовики не раскрывают. Российская сторона задержание пока не комментирует.