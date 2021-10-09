Лидер Китая заявил о готовности «воссоединения» с Тайванем. На острове предупреждают о возможном вторжении
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- Алексей Ярмоленко
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Nicolas Asfouri - Pool / Getty Images
Лидер Китая Си Цзиньпин пообещал провести мирное «воссоединение» с Тайванем, не упомянув о возможном применении силы. Последние дни ситуация в Тайваньском проливе стала крайне напряженной из-за регулярных залетов китайских самолетов в зону ПВО Тайваня.
Об этом пишет Reuters.
Выступая в Большом народном зале Пекина Си заявил, что у китайского народа есть «славные традиции» борьбы с сепаратизмом.
«Сепаратизм за независимость Тайваня является самым большим препятствием на пути к воссоединению родины и серьезной скрытой опасностью для национального омоложения», — отметил он.
Си отметил, что мирное «воссоединение» отвечает интересам тайваньского народа, а Китай будет защищать его суверенитет и единство.
«Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и сильную способность защищать национальный суверенитет и территориальную целостность китайского народа. Историческая задача полного воссоединения Родины должна быть выполнено, и она обязательно будет выполнена», — сообщил он.
- С начала октября Военно-воздушные силы Китая начали массово нарушать зону противовоздушной обороны Тайваня. За семь дней армия направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.
- В Тайване прогнозируют, что Китай начнет вторжение до 2025 года — опасность вооруженного конфликта в регионе самая высокая за последние 40 лет.
- 6 октября президент США Джо Байден сообщил, что обсудил Тайвань с главой КНР Си Цзиньпином. Байден сказал, что обе стороны продолжают придерживаться соглашения по Тайваню. Лидеры договорились о саммите до конца года.