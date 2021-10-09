Лидер Китая заявил о готовности «воссоединения» с Тайванем. На острове предупреждают о возможном вторжении

Новости

Nicolas Asfouri - Pool / Getty Images

Лидер Китая Си Цзиньпин пообещал провести мирное «воссоединение» с Тайванем, не упомянув о возможном применении силы. Последние дни ситуация в Тайваньском проливе стала крайне напряженной из-за регулярных залетов китайских самолетов в зону ПВО Тайваня.

Об этом пишет Reuters.

Выступая в Большом народном зале Пекина Си заявил, что у китайского народа есть «славные традиции» борьбы с сепаратизмом.

«Сепаратизм за независимость Тайваня является самым большим препятствием на пути к воссоединению родины и серьезной скрытой опасностью для национального омоложения», — отметил он.

Си отметил, что мирное «воссоединение» отвечает интересам тайваньского народа, а Китай будет защищать его суверенитет и единство.

«Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и сильную способность защищать национальный суверенитет и территориальную целостность китайского народа. Историческая задача полного воссоединения Родины должна быть выполнено, и она обязательно будет выполнена», — сообщил он.