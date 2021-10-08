В России сотрудников дипмиссии США обвинили в ограблении россиянина. Требуют снять с них иммунитет или грозят выдворить из страны
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- Екатерина Кадакова
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В России заявили, что трое сотрудников посольства США в Москве якобы украли личные вещи у посетителя бара, и требуют снять с них иммунитет для привлечения к уголовной ответственности.
Об этом сообщает Интерфакс.
По данным московского МВД РФ, злоумышленниками являются военнослужащие корпуса морской пехоты в возрасте от 21 до 26 лет, которые якобы в нетрезвом состоянии украли рюкзак у гражданина России.
Также в МВД заявили, что обладают видеозаписью, на которой видно, как фигуранты заходят в здание посольства США с похищенным рюкзаком.
Сейчас российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с нанесением значительного ущерба», санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет. В то же время привлечению к уголовной ответственности сотрудников дипмиссии препятствует их статус.
Поэтому Россия попросила США снять с них дипломатический иммунитет, а если ее требования не удовлетворят, пригрозила выдворить подозреваемых из страны. Ущерб от действий сотрудников дипмиссии МВД РФ оценило в 15 тысяч рублей.
Пока в США не отреагировали на заявление.
- 6 октября стало известно о решении НАТО вдвое сократить размер российской дипмиссии в связи с агрессивными действиями РФ. Считается, что дипмиссию при НАТО обязаны покинуть восемь дипломатов, которые якобы являются сотрудниками разведки.
- После этого в Кремле заявили о невозможности нормализации отношений с НАТО из-за решения Альянса и пообещали принять ответные меры.