В Беларуси вводят обязательное ношение масок во всех общественных местах
- Автор:
- Костя Андрейковец
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Беларуси постановлением Министерства здравоохранения с 9 октября вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Об этом сообщается на правовом портале республики.
Обязательное ношение масок на втором году пандемии вводят из-за «неблагополучной эпидемиологической ситуации» по заболеваемости коронавирусом.
С 9 октября люди будут обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, общепитах, барах, кинотеатрах, на предприятиях, на стадионах, во время культурно-массовых мероприятий, в учреждениях здравоохранения, в транспорте и на всех объектах закрытого типа.
За неношение маски штраф пока не вводят, но в транспорте и на объектах будет контроль со стороны милиции и санитарно-эпидемиологической службы.
Сейчас в Беларуси маски нужно носить в магазинах и в транспорте (правила регионального уровня), но людей за неношение никак не наказывают. Штрафы получают администрации магазинов, а не покупатели.
Запрет на перевозку людей без масок действует лишь в Бресте и Могилеве (с 9 октября).
- В Беларуси по состоянию на 8 октября зафиксировано 552 тысячи заболеваний коронавирусом и 4 243 смерти от него. Правительство в целом поздно начало реагировать на пандемию, а Александр Лукашенко первое время не признавал коронавирус как угрозу.
- Вакцинацию в стране проводят российской вакциной «Спутник V».