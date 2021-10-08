Россия внесла Bellingcat в перечень иностранных агентов

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Россия внесла проект журналистских расследований Bellingcat и еще два медиа в перечень СМИ, определенных как иностранные агенты. Также туда попали девять журналистов.

Об этом пишет РБК.

Кроме Bellingcat в список внесли компанию-владельца издания MNews — Mason GES Anonymous Foundation (США), и ООО «МЕМО» (учредитель «Кавказского узла»).

Также перечень пополнился девятью журналистами, которые работают в русской службе BBC, «Радио Свобода», на телеканалах «Настоящее время» и «Дождь».

Сейчас этот список состоит из 85 различных средств массовой информации и журналистов.