Google добавил новую функцию — настройку гитарных струн

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Google добавил сервис для настройки струн гитары. Чтобы им воспользоваться, достаточно написать в адресной строке браузера «гугл тюнер» или сделать соответствующий запрос в поисковике.

Об этом сообщает The Verge.

Перед настройкой необходимо предоставить доступ к микрофону устройства. Интерфейс тюнера похож на десятки подобных приложений: когда пользователь играет на струне, Google определяет ноту и при необходимости указывает, нужно ли ее настроить.

The Verge пишет, что эффективность тюнера Google во многом зависит от оборудования, с которым его используют. Сервис не вытеснит с рынка специальные аппаратные тюнеры, такие как Korg или Boss, особенно если качество микрофона на устройстве — низкое. Но он вполне подходит для тех, кому нужно немного настроить гитару.