Через 35 лет после аварии на ЧАЭС в Германии до сих пор находят зараженные радиацией грибы
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- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Robby van Moor
В Германии через 35 лет после аварии на ЧАЭС подавляющее большинство грибов до сих пор заражены радиацией. Но уровень загрязнения не превышает нормы.
Об этом пишет Reuters.
По данным немецкого регулятора по безопасности пищевых продуктов, около 95% грибов, собранных в стране за последние 6 месяцев, все еще содержат радиоактивные элементы.
Наибольшую активность цезия-137 и цезия-134 обнаружили на юге Германии. Но ни один из протестированных образцов не имел загрязнения, которое превышает норму.
В ведомстве отметили, что дикие грибы будут подвергаться радиоактивному загрязнению дольше, чем другие сельскохозяйственные продукты.
- Группа исследователей из Университета Северной Каролины в Шарлотте и Стэнфордском университете обнаружила, что грибы, которые выросли в середине реактора Чернобыльской АЭС, могут питаться радиацией и защищать астронавтов в космосе от нее.