Офис генпрокурора подготовил Медведчуку новое подозрение — за торговлю углем с оккупированного Донбасса

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Мариенко Андрей / УНИАН

Офис генерального прокурора подготовил одному из лидеров ОПзЖ, нардепу Виктору Медведчуку новое подозрение. Следствие установило, что он причастен к торговле углем с оккупированных территорий.

Об этом в своем Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора точно установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины. Период, который охватывают эти деяния, — конец 2014 — начало 2015 года. Суммы, потраченные государственными украинскими предприятиями, составляют более 200 миллионов гривен», — пояснила она.

По данным следствия, Медведчук «активно сотрудничал» с высшим руководством Украины, вел с ним переговоры и убеждал принимать нужные решения. Получив «зеленый свет» от высшего руководства Украины, министерства и госпредприятия заключили контракты с компаниями, реквизиты которых были переданы главарям «Л/ДНР».

«Своими действиями, по мнению следствия и прокуроров, этот народный депутат поставил Украину в зависимость от «ЛНР» и «ДНР» в вопросах безопасности энергетической системы нашего государства. Действия народного депутата Украины квалифицированы прокурорами как государственная измена и содействие деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)», — подчеркнула Венедиктова.

В СБУ добавили, что после оккупации Донбасса Россия решила сорвать поставки угля в Украину из Южно-Африканской Республики. По мнению следствия, при посредничестве Медведчука произошел заговор с украинскими чиновниками, чтобы создать искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. После этого была запущена незаконная схема поставок угля с оккупированных территорий.

Венедиктова сообщила, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте Медведчука под залог в миллиард гривен.