В Норвегии нашли лыжи, которым 1 300 лет. Они принадлежали викингам

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Secrets of the Ice

В Норвегии археологи обнаружили во льду лыжи возрастом 1300 лет. Это самый старый известный набор в истории. Об этом сообщила организация Secrets Of The Ice — исследовательская программа, которую проводит норвежское графство Иннландет. Команда исследует археологические памятники, которым угрожает ущерб из-за таяния ледников Норвегии.

Еще в 2014 году члены программы Secrets of the Ice на горе Дигерварден обнаружили лыжу, которая хорошо сохранилась во льду. Находка относится еще к эпохе викингов и даже включает обвязку для ног. Вторую же лыжу нашли в сентябре этого года, она еще в лучшем состоянии, чем первая. Исследователи подтвердили, что это одна пара.

«Новая» лыжа длиной 187 см и шириной до 17 см. Ее обнаружили на 4 — 5 см глубже во льду, чем первую, поэтому, возможно, она и лучше сохранилась. Также у нее отсутствует задняя часть (это примерно 17 см), которая все еще может находиться во льду.

Исследователи объясняют, что эти лыжи — это не просто деревянные доски, которые хорошо сохранились. В «новой» лыже обнаружили три витых березовых крепления, кожаный ремешок и деревянную вилку. На первой лыже была только одна березовая обвязка и кожаный ремешок.

Вторую лыжу нашли в 5 метрах от того места, где нашли первую в 2014 году. Она была плотно зажата льдом, поэтому команде пришлось ее оставить. Горный шторм, а затем свежий снегопад помешали попыткам вернуться, но в конце концов команда смогла вернуться и забрать лыжу до того, как наступила зима. 26 сентября экспедиционная группа с ледорубами, газовыми плитами и упаковочными материалами отправилась на гору Дигерварден — чтобы освободить лыжу ото льда и безопасно вывезти. Ледорубом откололи лед вокруг лыжи, но полностью освободить ее не удалось из-за риска повредить. В этом помогла вода, которую подогрели на газовой плите.

После этого открытия у ученых возник вопрос: почему лыжи находятся в отдаленной части горы Дигерварден? Вероятно, это было место для охоты, учитывая, что другие обнаруженные артефакты включают свидетельства охоты на оленей. Но, возможно, через гору существовала и древняя тропа. Также среди возможных вариантов, которые рассматривала команда, — сход лавины, которая унесла лыжи с того места, где их оставил охотник.