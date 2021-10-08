Спутник NASA с орбиты Марса сфотографировал ровер Perseverance в кратере Езеро

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NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Спутник NASA, который находится на орбите Красной планеты, сделал снимок марсохода Perseverance. Тот как раз направлялся кратером Езеро в поисках нового валуна для исследования.

Об этом сообщает Insider.

Марсоход Perseverance приземлился на планету в феврале этого года. Он должен осуществить серию бурений и исследовать Марс на признаки давней микробной жизни.

Perseverance сейчас исследует регион Южный Сейта (название происходит от индейской фразы «посреди песка»). По данным NASA, здесь находятся одни из древнейших горных пород в глубоком кратере Езеро.

В сентябре, после неудачной первой попытки, марсоход совершил бурения большого валуна Рошетт. В планах NASA — отправить образцы грунта с Марса на Землю.

В то время как Perseverance и его вертолет Ingenuity исследуют планету изнутри, спутник NASA под названием Mars, который находится на орбите планеты уже 15 лет, исследует Красного гиганта в поисках следов воды. Также орбитальный аппарат фотографирует своих «коллег» — роверов в движении.

Ранее в этом году Mars зафиксировал марсоход Curiosity, совершивший поход к горе Мон-Мерке. Она является частью холмистого региона у подножия горы Шарп — области, за которой до этого наблюдали только издалека.