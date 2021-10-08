В Стокгольме вручили Нобелевскую премию мира — ее получили журналисты из РФ и Филиппин
- Автор:
- София Телишевская
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Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Ресса.
Награду вручили «за усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой демократии и устойчивого мира».
«Одновременно они представляют собой всех журналистов, которые защищают этот идеал в мире, где демократия и свобода прессы сталкивается с растущим противодействием», — считают в комитете.
Там напомнили, что Ресса использовала свободу выражения, чтобы показать злоупотребление властью, применение насилия и усиливающийся авторитаризм на Филиппинах. В том числе она критиковала неоднозначную силовую кампанию нынешнего президента Родриго Дутерте с наркотрафиком, в которой смертей столько, что эта кампания стала похожей на войну с собственным населением, считают в Осло.
В то же время о Дмитрие Муратове в комитете отметили, что он «десятилетия защищает свободу слова в России во все более сложной обстановке». Он был одним из основателей независимой «Новой газеты» в 1993 году, руководит ею в общей сложности 24 года и она остается «самой независимой газетой России на сегодняшний день».
Газета критически освещая коррупцию, полицейское насилие, незаконные аресты, подтасовки на выборах и деятельность «фабрик троллей».
Размер Нобелевской премии в 2020 году увеличен в каждой номинации с 9 до 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 980 тысяч евро).
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