Google будет блокировать рекламу, которая отрицает изменения климата

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Google не позволит рекламодателям размещать объявления, что отрицают изменение климата. Запрет распространяется и на видеосервис YouTube.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Блокировка касается «контента, который противоречит устоявшимся научным обоснованием о существовании изменений климата», написала компания в блоге. Также под запрет попал контент, который отрицает, что деятельность человека и парниковые газы влияют на климатические изменения. Блокировать такую рекламу Google начнет в декабре.

Кроме этого, размещать рекламу на страницах, которые отрицают климатические изменения, также будет запрещено.

Этот шаг Google направлен на то, чтобы убрать основной источник дохода для тех, кто дезинформирует об изменениях климата. Доход Google от рекламы в размере 147 миллиардов долларов поступает от продажи рекламного пространства в собственных продуктах, таких как YouTube, а также от посредничества в продаже рекламы на тысячах веб-сайтов в сети.