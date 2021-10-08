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Прокуратура назвала предварительную причину смерти нардепа Полякова

Автор:
София Телишевская
Дата:

УНИАН

Правоохранители назвали предварительную причину смерти народного депутата Антона Полякова — острая коронарная недостаточность, ишемическая болезнь сердца.

Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры Киева.

«По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца», — отметили в прокуратуре.

Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.