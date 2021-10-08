Генпрокурор Венедиктова и патрульные рассказали детали смерти нардепа Полякова

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Кузьмин Александр / УНИАН

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и Патрульная полиция рассказали детали смерти в такси 33-летнего народного депутата Антона Полякова.

Соответствующие посты Венедиктова и патрульные опубликовали в Facebook в день инцидента, 8 октября.

По словам водителя такси, он взял Полякова за несколько минут до смерти у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого нардепа начало тошнить в машине.

Полякова в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем полицейские заметили на заднем сиденье Полякова, который находился в бессознательном состоянии. Нардепа достали из автомобиля и положили в стабильное боковое положение. У него уже отсутствовали пульс и дыхание. Патрульные начали сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой. Однако скорая не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и деньги остались при нем. Автомобиль осмотрели и изъяли, водителя допрашивают следователи.

Причины смерти будут устанавливать при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы. Уголовное расследование начали по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство с пометкой «естественная смерть». Следствием занимается Нацполиция Киева.