Генпрокурор Венедиктова и патрульные рассказали детали смерти нардепа Полякова
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Кузьмин Александр / УНИАН
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и Патрульная полиция рассказали детали смерти в такси 33-летнего народного депутата Антона Полякова.
Соответствующие посты Венедиктова и патрульные опубликовали в Facebook в день инцидента, 8 октября.
По словам водителя такси, он взял Полякова за несколько минут до смерти у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого нардепа начало тошнить в машине.
Полякова в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем полицейские заметили на заднем сиденье Полякова, который находился в бессознательном состоянии. Нардепа достали из автомобиля и положили в стабильное боковое положение. У него уже отсутствовали пульс и дыхание. Патрульные начали сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой. Однако скорая не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и деньги остались при нем. Автомобиль осмотрели и изъяли, водителя допрашивают следователи.
Причины смерти будут устанавливать при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы. Уголовное расследование начали по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство с пометкой «естественная смерть». Следствием занимается Нацполиция Киева.
- 33-летний Антон Поляков был главой подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.
- Он попал в Верховную Раду от партии «Слуга народа», но пробыл там недолго. 15 ноября 2019 года его и Анну Скороход исключили из фракции «Слуга народа». Официальная причина — они не голосовали за законопроекты, по которым было общее решение фракции (например, за «антиколомойский»).
- В декабре 2019 года Поляков вышел из партии «Слуга народа». В Верховной Раде он присоединился к депутатской группе «За будущее».