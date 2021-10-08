В Латвии невакцинированным запретят ходить в супермаркеты — в стране объявили чрезвычайное положение
- Автор:
- София Телишевская
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NurPhoto / Contributor
Совет по кризисному управлению в Латвии на три месяца объявил в стране чрезвычайное положение.
Об этом сказал министр сообщений Латвии Талис Линкайтс, пишет LSM.
«Мы полтора года боролись в стране с COVID-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не достигнет 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще достаточно долгий путь», — отметил чиновник.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после заседания совета заявил, что ЧП должно значительно повысить темы вакцинации, введя строгие ограничения для непривитых.
Совет по кризисному управлению постановил, что лица, которые не переболели и не привились от COVID-19 в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости. Их лишат возможности посещать супермаркеты.
Планируется также сократить время работы магазинов и ограничить количество людей на массовых мероприятиях.
Совет также призвал людей перейти на дистанционную работу.
Эти решения вступят в силу после утверждения на заседании Кабинета министров в пятницу.
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