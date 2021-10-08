В Польше задержали 8 подозреваемых в убийстве украинца Дмитрия Никифоренко

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Matthew Kenwrick / Flickr

Окружная прокуратура в Щецине задержала восемь человек по делу о смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. Его избиение и гибель во Вроцлаве произошли 30 июля.

Об этом сообщила прокурор Окружной прокуратуры в Щецине Ева Обарек в комментарии Укринформу.

Она отметила, что четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими. Подозреваемых задержали на 48 часов для проведения с ними следственных действий. В дальнейшем прокуратура решит вопрос об аресте задержанных или отпустит их домой.

В интересах следствия прокурор не сообщил, кем являются четыре другие человека, которых задержала прокуратура.

По неофициальной информации польских СМИ, речь идет о враче вытрезвителя, куда доставили украинца после задержания, и трех сотрудников этого заведения.

Всех подозреваемых по делу о смерти Никифоренко задержали в четверг, 7 октября. Уже 8 октября им объявят подозрения.