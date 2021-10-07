ВАКС оправдал экс-главу продовольственно-зерновой корпорации, обвиняемого в растрате 88 млн гривен. Для этого понадобилось 6 лет

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Высший антикоррупционный суд полностью оправдал бывшего руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Валерия Томиленко, которого обвиняли в растрате 88 миллионов гривен.

Об этом сам экс-чиновник рассказал на брифинге 7 октября, передает Интерфакс-Украина.

Отметим, НАБУ и САП считали, что Томиленко в 2014—2015 годах якобы сговорился с руководителями элеваторов в Ракитном и Василькове (Киевская область), с которыми было заключено соглашение о закупке 28 300 тонн зерна кукурузы.

«НАБУ абсолютно игнорировало тот факт, что невыполнение этих договоров было предметом рассмотрения в хозяйственных судах. Хозяйственные суды обязали вернуть средства и выплатить пеню, и предприятия судебное решение выполнили. Фактически, корпорация не понесла никаких убытков», — заявил защитник Томиленко, адвокат Назар Кульчицкий.

Кроме того, благодаря оплате по контрактам с этими элеваторами деньги были выведены со счетов нескольких банков, которые впоследствии были признаны неплатежеспособными. Впоследствии это помогло ГПЗКУ оплатить кредит Китайскому государственному банку.

Вместе с Томиленко ВАКС также оправдал руководителей элеваторов, которые фигурировали в деле как соучастники.