Конституционный суд Польши признал неконституционными некоторые статьи договоров ЕС

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Конституционный суд Польши признал неконституционными некоторые пункты договоров ЕС. Самый главный из них — это принцип верховенства права ЕС над польскими законами.

Об этом пишет TVN24.

Соответствующее решение судьи Конституционного суда приняли большинством голосов. Двое судей выступили против.

Представление в Конституционный суд направил премьер страны Матеуш Моравецкий. Он просил проверить на конституционность верховенство европейского права над национальным законодательством.

Польша уже длительное время конфликтует с ЕС по ряду скандальных законов, которые ограничивают независимость судебной системы, свободу СМИ и права ЛГБТ.

«Верховенство конституционного права над другими источниками права прямо вытекает из Конституции Республики Польша. Сегодня (еще раз) это было четко подтверждено Конституционным судом», — написал в Twitter официальный представитель правительства Петр Мюллер.

В то же время он заверил, что Польша придерживается всех норм европейского права в той мере, в какой они зафиксированы договорами ЕС.

Такое решение Конституционного суда ставит под угрозу как стабильность внутри ЕС, так и вообще дальнейшее пребывание Польши в составе Европейского Союза, потому что верховенство европейского права над национальным законодательством является одним из основополагающих принципов ЕС.