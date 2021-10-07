Исследование: уровень антител снижается уже через месяц после второй дозы вакцины Pfizer

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Иммунитет от COVID-19, который обеспечивается вакциной Pfizer/BioNTech, ослабляется уже через месяц после прививки даже двумя дозами. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых, сообщает Bloomberg.

Их работу в среду, 6 октября, опубликовало издание New England Journal of Medicine. Ученые проанализировали данные о состоянии организма почти 5 тысяч израильских медиков после получения второй дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Исследование продолжалось с 19 декабря 2020 по 9 июля 2021. Уровень антител измеряли по крайней мере один раз для всех участников и дважды — у половины.

Ученые обнаружили, что количество антител у них начинала падать уже через 30 дней после прививки второй дозой, сначала резкими темпами, а затем — более умеренными. При этом мужчины были менее защищены от повторного инфицирования, чем женщины.

Пиковое количество антител у участников наблюдалась с 4 по 30 день после вакцинации двумя дозами. Но уже через шесть месяцев уровень антител уменьшился на 38-42% в зависимости от возраста участников.

Профессор Гиви Регев-Йочай рассказала, что благодаря исследованию удалось найти объяснение, почему люди могут заболеть коронавирусом даже после двух доз вакцины. Она добавила, что США вероятно примет решение о бустерных дозах вслед за Израилем.

Выводы ученых подтверждают результаты исследования Катара, во время которого также проанализировали эффективность вакцины Pfizer/BioNTech. По его результатам, защита от коронавируса снизилась с 77,5% в течение первого месяца после второй дозы до 20% через 5-7 месяцев.